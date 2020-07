Amérique latine

Un journaliste et un cameraman assassinés au Honduras

Les deux hommes ont été tués par balle alors qu’ils étaient en reportage sur la côte caraïbe du Honduras.

Crimes impunis

Le Honduras est considéré par les organisations internationales et de défense des droits de l’homme comme l’un pays les plus dangereux du monde et plus particulièrement pour les journalistes.