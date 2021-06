Birmanie : Un journaliste filme son arrestation, la junte l’emprisonne

Mercredi, la junte birmane a condamné à deux ans de prison un journaliste qui avait diffusé en direct son arrestation sur Facebook.

Diffusion de «fausses nouvelles»

Eviction d’Aung San Suu Kyi

La Birmanie est en proie à des troubles depuis que les militaires ont évincé la dirigeante Aung San Suu Kyi le 1er février, déclenchant un soulèvement de masse. La junte a répondu par la force, tirant sur les manifestants, arrêtant des dissidents présumés lors de raids nocturnes et ciblant des journalistes et des médias en les fermant.

Journalistes dans la clandestinité

Organisme de presse bien connu en Birmanie, Democratic Voice of Burma (DVB) a débuté comme média en exil sous la précédente junte avant 2011, produisant et diffusant des programmes de télévision et de radio non censurés. La junte avait révoqué sa licence de diffusion en mars, poussant les journalistes dans la clandestinité.