Australie : Un journaliste interrompt son direct pour aller sauver un enfant

Un météorologue de la chaîne 7 News était en pleine intervention en duplex quand il a remarqué un jeune nageur en difficulté derrière lui.

Météorologue pour la chaîne 7 News, Paul Burt était en direct depuis Surfers Paradise, près de Brisbane, quand il a senti une agitation inhabituelle derrière lui. En se retournant, l’Australien a repéré un enfant en grande difficulté dans l’océan. Sans se poser de questions, Paul Burt a interrompu son intervention, a lâché son micro et s’est précipité vers la mer, où un groupe de personnes était déjà en train de voler au secours du garçon. Le jeune Pakistanais avait été emporté par une vague et n’arrivait plus à revenir sur la plage.