Afghanistan : Un journaliste réalise une interview entouré de talibans armés

Des images circulant sur les réseaux sociaux envoient un signal alarmant pour la liberté de la presse en Afghanistan, où les talibans comptent imposer leur loi.

Les images, devenues virales en Afghanistan, sont surréalistes. Elles montrent le présentateur d’une émission de télévision politique en train de réaliser une interview entourée de talibans lourdement armés. Visiblement terrifié, le journaliste s’adresse à la caméra et déclare que les talibans «veulent que le public coopère et qu’il ne doit pas avoir peur», explique sur Twitter Kian Sharifi, correspondant de la BBC et spécialiste de l’Iran.