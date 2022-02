Turquie : Un journaliste turc tué par balles au nord-ouest du pays

Directeur et rédacteur en chef d’un quotidien local dans la ville de Kocaeli, Gungor Arslan a été visé par un assaillant armé dans son bureau samedi.

Un journaliste local a été tué par balles samedi au siège de son journal à Kocaeli, dans le nord-ouest de la Turquie, ont rapporté les médias locaux. Directeur et rédacteur en chef du quotidien local «Ses Kocaeli» (La Voix de Kocaeli), Gungor Arslan a été visé par un assaillant armé dans son bureau.

Le représentant en Turquie de l’ONG Reporters sans frontières (RSF), Erol Onderoglu, a indiqué à l’AFP que le journaliste enquêtait sur des affaires de corruption présumée dans sa ville. Erol Onderoglu a condamné l’attentat et demandé qu’il puisse être élucidé et que les responsables soient «punis de la manière la plus sévère».