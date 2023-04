Etats-Unis: Un juge à la Cour suprême a profité des largesses d’un riche

Croisières sur un méga-yacht, vols en jet privé… Le plus conservateur des juges de la Cour suprême américaine, Clarence Thomas, a accepté depuis plus de vingt ans moult séjours de luxe de la part d’un milliardaire connu pour ses dons au parti républicain, affirme une enquête de presse publiée jeudi. Les réactions à ce qui a été considéré comme soulevant des questions éthiques n’ont pas tardé à se multiplier du côté des démocrates, un élu réclamant sa démission immédiate.

Des révélations «stupéfiantes», a estimé dans un communiqué l’association Fix The Court, qui milite pour une réforme de la Cour suprême, temple du droit américain. Cela confirme, selon elle, la nécessité de la mise en place de règles plus strictes sur les cadeaux reçus par ses membres. L’amitié entre le juge, qui compte le plus d’ancienneté à la Cour, et le magnat de l’immobilier avait déjà fait l’objet d’un article du «New York Times» en 2011, qui la qualifiait «d’inhabituelle et sensible en matière d’éthique».