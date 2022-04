Canton de Vaud - Un juge assesseur condamné pour s’être cru au-dessus des lois

Il me menace quant à son poste

Face à la provocation, le représentant de l’autorité ne s’est pas démonté, se contentant que dire au magistrat que son comportement pouvait être dénoncé. Ce dernier a rétorqué qu’il était juge et qu’il allait lui faire perdre son emploi. Toujours stoïque, l’agent lui a alors répondu que son attitude n’était pas digne d’un représentant de la loi et qu’il pouvait se rendre coupable d’abus d’autorité.

Et les attaques ont continué. À son tour, le magistrat l’a prévenu qu’il connaissait son patron et qu’il allait voir ce qui allait lui arriver. C’est trop pour le gendarme, qui lui a demandé sa pièce d’identité. Le juge a refusé, tout en accusant son interlocuteur d’abuser de sa fonction, avant de le repousser avec son coude et ses deux mains au niveau du torse. Sous l’insistance du représentant de l’autorité, il a présenté sa carte de visite et sa carte d’identité.