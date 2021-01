États-Unis : Un juge autorise l’extradition de complices présumés de Carlos Ghosn

Un juge fédéral américain a donné jeudi son feu vert à l’extradition vers le Japon de deux Américains, arrêtés en mai 2020 et soupçonnés d’avoir aidé l’ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, à fuir le pays.

Le juge Indira Talwani a estimé que les arguments invoqués par Michael Taylor et son fils Peter Taylor, selon lesquels ils risquaient notamment d’être soumis à des conditions proches de la torture dans les prisons japonaises, n’étaient pas suffisants pour déroger au traité d’extradition liant Tokyo et Washington.

«Même si les conditions carcérales au Japon pourraient être déplorables, et même si la procédure pénale à laquelle les Taylor seront soumis pourrait ne pas satisfaire le processus américain de diligence raisonnable», les conditions japonaises ne constituent pas «+une dure souffrance ou une dure souffrance mentale et physique+ telle qu’envisagée par les textes», a écrit le juge dans sa décision de 29 pages. Les deux hommes n’ont pas établi «qu’il était plus probable qu’improbable qu’ils soient soumis à des tortures au Japon», a-t-il ajouté.