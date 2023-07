Etats-Unis: Un juge bloque la nouvelle politique migratoire de Joe Biden

La disposition visée, qui exigeait que les migrants majeurs demandent l’asile avant d’entrer sur le territoire américain, et non une fois sur place, est «illégale», a tranché le juge Jon Tigar. Il a toutefois immédiatement suspendu sa décision pour 14 jours afin de permettre à l’administration Biden d’interjeter appel.

«Graves dangers»

Des associations de défense des droits des migrants ont contesté ces nouvelles règles, estimant qu’avec elles, l’administration Biden, dans les faits, présume de l’inéligibilité à l’asile des migrants. Leur victoire mardi a été saluée par la grande association de défense des droits civiques ACLU. Et pendant que le gouvernement se bat devant la justice, «de nombreuses personnes fuyant des persécutions et cherchant un refuge pour leur famille sont exposées à de graves dangers», a déclaré dans un communiqué Katrina Eiland, de l’ACLU.

Pour l’instant, a rappelé le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, ceux qui tentent d’entrer aux États-Unis sans papiers s’exposent à une interdiction du territoire pendant cinq ans et de possibles poursuites pénales. «Nous encourageons les migrants à ignorer les mensonges des passeurs et à emprunter les voies (d’immigration) légales, sûres et ordonnées, rendues plus nombreuses sous l’administration Biden», a-t-il déclaré.