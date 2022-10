Brésil : Un juge interdit à Lula d’associer Bolsonaro au cannibalisme

Entre les deux candidats à la présidentielle, Jair Bolsonaro, le président sortant (à gauche), et l’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, tous les coups sont permis. Ou presque.

Un juge du Tribunal supérieur électoral du Brésil (TSE) a ordonné que Lula cesse de diffuser un spot de campagne associant Jair Bolsonaro au cannibalisme, à trois semaines du second tour d’une élection présidentielle sous haute tension. Dans son arrêt publié tard samedi, le juge Paulo de Tarso Sanseverino a estimé que ce spot diffusé par l’équipe de campagne de l’ex-président comportait l’extrait d’une vidéo «sortie de son contexte».

Dans cette vidéo datant de 2016, le président d’extrême droite, qui à l’époque était un simple député, affirmait qu’il serait capable de manger de la chair humaine, lors d’un entretien au «New York Times». Jair Bolsonaro y décrivait ce qu’il présentait comme un rituel de la communauté autochtone Yanomami, dans l’État de Roraima (nord). «Ils cuisinent ça pendant deux ou trois jours et ils le mangent avec de la banane. Je voulais voir l’Indien se faire cuire. Et là ils me disent: "Si vous le voyez, vous devez le manger." Je le mange!» dit Jair Bolsonaro dans cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux au Brésil.