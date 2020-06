Liban

Un juge interdit la diffusion de propos de l'ambassadrice américaine

La presse du Liban n’a pas le droit de mentionner les remarques de l'ambassadrice des Etats-Unis concernant le puissant mouvement chiite du Hezbollah, une décision aussitôt dénoncée par le ministère de l'Information et les médias.

Lors d'un entretien vendredi avec la chaîne de télévision Al-Hadath, l'ambassadrice américaine Dorothy Shea a indiqué que les Etats-Unis évaluaient toujours si le gouvernement du Premier ministre Hassan Diab était «ce qu'il dit être, un gouvernement indépendant de technocrates non liés au Hezbollah». «Les sanctions antiterrorisme (des Etats-Unis) s'appliquent non seulement au Hezbollah mais à ceux qui lui fournissent un soutien matériel», a-t-elle rappelé, sans préciser si ces propos visaient le gouvernement de M. Diab.

Et, alors que le pays est en proie à une grave crise économique, les Etats-Unis «n'ont pas vu ce qu'ils espéraient de la part de ce gouvernement en termes de mesures concrètes pour appliquer les réformes dont l'économie a désespérément besoin», a-t-elle ajouté. Ces remarques ne doivent pas être retransmises par les médias locaux et étrangers au Liban, a déclaré un juge d'un tribunal à Tyr, dans le sud du pays, publiant un ordre en ce sens d'une durée d'un an.