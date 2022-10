Lausanne: L’homicide par négligence d’un patron pourrait devenir un meurtre

Un jeune homme était décédé après être passé à travers un toit sur un chantier à Ballaigues (VD), en 2017. Des mesures de sécurité erronées, mal ou pas utilisées, et la récurrence des manquements constatés à diverses reprises par la Suva les années précédant le drame, avaient conduit le procureur à réclamer 4 ans de prison contre le patron négligent, pour meurtre par dol éventuel. La défense, elle, avait plaidé l’homicide par négligence. Le Tribunal de première instance avait tranché reconnu le quinquagénaire coupable d’homicide par négligence et lui avait infligé 3 ans de prison, dont 18 mois ferme.

Une affaire qui pourrait faire jurisprudence

Recroquevillé sur ses propres problèmes de santé et de ressources financières, le quinquagénaire a été incapable de démontrer qu’il compatissait au chagrin de la famille, exprimé très dignement par le père de la victime. Le procureur Christian Buffat a rappelé que l’accusé avait «délibérément enfreint les règles de sécurité et que cette accumulation de violations l’avait conduit à jouer à la roulette russe avec les vies de ses employés». Des propos appuyés par l’avocat des parties civiles: «La vie d’autrui ne compte pas pour lui», a assené Me Gilles-Antoine Hofstetter.