EPFL : Un jumeau numérique de la drosophile

Des scientifiques ont créé une copie numérique de la mouche à vinaigre qui reproduit les mouvements de l’insecte de manière réaliste. Une première qui permet des avancées notoires dans le domaine de la biomécanique et la biorobotique.

Il aura fallu plusieurs années aux scientifiques de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour mettre au point cette copie numérique presque parfaite de la mouche à vinaigre, Drosophila melanogaster. La drosophile est au centre des travaux de recherche du P r Pavan Ramdya, de la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL. «Une manière de savoir si nous comprenons un système est de le recréer, explique le chercheur. Nous pourrions tenter de créer une mouche robotique, mais c’est beaucoup plus rapide et simple de créer un animal simulé.» En d’autres termes, la copie numérique a dépassé la copie mécanique.

Les mouvements et les comportements de cette mouche ont été étudiés et modélisés. Ces quantités massives de données ont abouti à la création de ce clone numérique. Les scientifiques ont ainsi découvert les réseaux neuronaux et les paramètres musculaires qui permettent à la mouche de «courir» de façon optimale. «Mais ce qui nous intéresse le plus, se réjouit le Pr Ramdya, c’est lorsque la simulation ne parvient pas à reproduire le comportement de l’animal. Ce qui permet de trouver des moyens d’améliorer le modèle.» Pavan Ramdya a travaillé avec l’équipe du Pr Auke Ijspeert, du Laboratoire de biorobotique de l’EPFL.