Economie: Un Jurassien sur dix affronte une situation de pauvreté

Économie : Un Jurassien sur dix affronte une situation de pauvreté

L’État jurassien a publié vendredi son rapport social. Un citoyen sur dix est considéré comme pauvre. L’Exécutif prévoit des mesures pour y remédier.

Il en va de même pour les populations de nationalité étrangère, qui recourent cinq fois plus fréquemment à l’aide sociale que la population suisse. Il ressort également de cette analyse que les taux de pauvreté en valeurs absolues et relatives varient sensiblement d’une commune jurassienne à l’autre.

Quelles solutions?

L’ É tat soulève que de nombreux Jurassiens auraient droit à des prestations sociales, mais n’y accèdent pas. Une problématique qui entraîne une détérioration progressive des conditions de vie, de la santé et de la situation financière des personnes concernées, détaille le communiqué. Les obstacles administratifs ou le découragement par rapport à la complexité des systèmes d’aide devraient être, dans la mesure du possible, levés, déclare le canton.

Pour y remédier, le gouvernement entend sensibiliser sur la question de la pauvreté et sur les facteurs de précarisation, mais aussi renforcer l’information sur les dispositifs d’aide existants. Le projet de mise en place de guichets sociaux tout comme le renforcement des réseaux d’entraide de proximité s’inscriront dans cette stratégie de lutte. Et la collaboration entre les différents services de l’ É tat et les acteurs du domaine social devra encore être renforcée et améliorée.