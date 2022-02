Etats-Unis – Un jury fédéral reconnaît le meurtre d’Ahmaud Arbery comme raciste

États-Unis : Un jury fédéral reconnaît le meurtre d’Ahmaud Arbery comme raciste

Les trois accusés, des Blancs, ont déjà été condamnés à la prison à vie pour avoir pourchassé et tué un jeune joggeur noir en 2020 à Brunskwich, ville côtière de Géorgie.

Trois Américains blancs condamnés pour avoir pourchassé et tué il y a deux ans le jeune joggeur noir Ahmaud Arbery ont également été reconnus coupables mardi de «crime raciste» par un jury fédéral. Les délibérations du jury, composé de huit personnes blanches, trois noires et une hispanique, ont duré moins d’une journée.

Travis McMichael, 36 ans, son père Gregory McMichael, 66 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans, avaient déjà été reconnus coupables du meurtre d’Ahmaud Arbery et condamnés à la prison à vie par la justice de l’État de Géorgie. Mais ce premier procès n’avait fait qu’effleurer la dimension raciste du drame, contrairement à ce second procès fédéral qui a mis cette question au centre des débats.