Jura : Un justicier à moto ramène un voleur à la police

Soirée du Réveillon mouvementé pour Olivier Froidevaux et sa famille au Bémont (JU). Son fils aîné, rentré plus tôt, a surpris deux cambrioleurs dans la maison familiale. Alerté, le père, qui se trouvait à une centaine de mètres plus loin, n’a pas hésité et a enfourché sa moto pour rattraper les voleurs. «Sur le moment, je n’ai même pas eu peur», a expliqué Olivier Froidevaux au Quotidien Jurassien.