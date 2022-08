Boxe: Un K.-O. à la limite, mais licite

La rencontre de poids légers entre l’Américain Ruben «Ace» Torres et le Vénézuélien Cristián Báez, samedi dernier en Californie, a laissé un goût amer aux spectateurs. La raison: le K.-O. infligé par «Ace» à la septième reprise était limite, mais dans les règles.

Dans un duel équilibré pendant les six premiers rounds, Torres et Báez se sont rendus coup pour coup. Mais dans le septième round, le Vénézuélien est tombé après s’être pris les pieds dans ceux de son adversaire.

Une fois debout et après avoir signalé à l’arbitre qu’il était prêt à poursuivre, Cristián Báez a voulu faire un check avec les gants avec Ruben Torres. Mauvaise idée. En boxe, on ne baisse jamais sa garde et l’Américain a profité de l’aubaine pour placer un crochet du gauche décisif.