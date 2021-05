Karaté : Un karatéka neuchâtelois suspendu 2 ans pour un thé froid

Noah Pisino a été mis à l’écart pour deux ans par la Fédération suisse pour avoir brisé une bulle sanitaire en allant acheter un thé froid.

De gauche à droite: Lanyfer Miñano, Noah Pisino, Melinda Michel et Maya Schärer durant l’étape stambouliote de la Premier League de karaté, début mars 2021.

En mars, durant un stage d’entraînement à Fiesch (VS), le sportif et un de ses équipiers ont eu la mauvaise idée de briser la bulle sanitaire mise en place pour aller acheter un thé froid.

«Oui nous sommes en tort, mais la sanction est bien trop élevée pour ce que nous avons fait», réagissait le jeune athlète. «Lorsqu’on voit les «hauts placés» qui peuvent se permettre d’aller acheter des cigarettes et faire leurs petites commissions à la Coop et que nous n’en avons pas le droit, nous ne comprenons pas tellement la logique là-dedans», se désolait-il.

Des Jeux qui tombent probablement à l’eau

Une sanction qui intervient au plus mauvais moment, alors que les Jeux olympiques étaient dans le viseur du Neuchâtelois. Le processus de sélection était notamment agendé à ses prochaines semaines. «J’étais potentiellement dedans, mais maintenant c’est derrière, ce n’est plus possible. Donc voilà, un peu déçu», expliquait-il, le ton las.