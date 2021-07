JO de Tokyo - Un kayak, un préservatif et une médaille de bronze

Mardi dernier, juste avant de participer à l'épreuve de slalom de kayak, l'Australienne a eu besoin de consolider son embarcation. Ni une, ni deux, Jessica Fox a empoigné du carbone et un... préservatif pour ce faire. Une manipulation apparemment habituelle chez les spécialistes de la discipline.

«Je parie que vous ne saviez pas que les préservatifs pouvaient être utilisés pour réparer un kayak, a-t-elle raconté dans une vidéo sur Instagram. Ils sont très extensibles, solides et ça donne au carbone une finition (sic) lisse.»

La Franco-Australienne, née à Marseille il y a 27 ans, a eu le nez fin de procéder à cette réparation de fortune. Quelques minutes plus tard, elle arrachait la médaille de bronze en K1. Son troisième podium olympique dans la discipline, après l'argent en 2012 à Londres et le bronze, déjà, à Rio en 2016.

Quelques jours plus tard, elle a continué sur sa lancée et s'est adjugé son premier titre olympique, en canoë cette fois. Une discipline toute neuve aux JO et une spécialité dont elle avait remporté quatre fois les Championnats du monde auparavant.