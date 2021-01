Avec le fort courant actuel, l’incident aurait pu tourner au drame. Un kayakiste, signalé comme disparu dans le Rhône par sa compagne, samedi à Genève, a finalement été retrouvé sain et sauf. Les forces de l’ordre ont été contactées vers 16h par une femme, signalant la disparition de son ami dans le fleuve, entre les Evaux et Le Lignon, à la hauteur du chemin des Sellières sur la rive droite, indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. « Elle nous a appelés en panique, car le kayak de son ami s’était retourné et elle ne le voyait plus » , relate-t-il.

Un hélicoptère de la Rega, des patrouilles de police sur les berges, la police de la navigation, ainsi que les pompiers du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève ont alors été engagés pour retrouver le kayakiste. Finalement, plus de peur que de mal, puisque l’homme a finalement été retrouvé indemne une dizaine de minutes plus tard. Il a expliqué que son bateau s’était coincé dans des branches et s’était retourné. Il a ensuite pu se dégager de son embarcation et s’est laissé dériver , avant de réussir à re gagner la rive par ses propres moyens , relate Alexandre Brahier .