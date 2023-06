Genève: Un kayakiste sauve un ado en difficulté dans le Rhône

Les règles de prudence

Alexandre Brahier profite de ces trois événements pour rappeler quelques règles de prévention: «ne jamais surestimer ses capacités; quand on est pris dans le courant, ne surtout pas lutter mais se laisser aller jusqu’à ce que l’on puisse saisir un objet sur la berge; ne pas nager en ayant consommé de l’alcool ou des stupéfiants; être accompagné lorsque l’on effectue une longue distance; et surveiller les enfants – de nos jours, avec les téléphones portables, les parents sont beaucoup plus distraits que par le passé. Or, il suffit de quelques secondes…»