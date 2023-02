Trafic de drogue : Un kilo de coke, 200’000 fr., la police zurichoise réalise de belles prises

Lors de plusieurs interventions distinctes, les forces de l’ordre ont arrêté 5 dealers de drogue présumés cette semaine.

1 / 2 La police a saisi l’équivalent de 200’000 francs en argent liquide. Police municipale Zurich Ecstasy, cocaïne, herbe, MDMA, les dealers vendaient un large choix de drogues. Police municipale Zurich

La police a procédé à plusieurs arrestations et perquisitions mardi et mercredi à Zurich et hors du canton. Dans un premier temps, les «stups» de la police municipale ont contrôlé un véhicule à l’Allmendstrasse et ont saisi une petite quantité de cocaïne.

Les investigations ont conduit les enquêteurs dans plusieurs appartements, dans le Kreis 3, à Schlieren et hors du canton. Lors des perquisitions qui ont suivi, les forces de l’ordre ont saisi plus d’un kilo de cocaïne, de cannabis et de hachich, environ 250 pilules d’ecstasy, plus de 200 grammes de MDMA ainsi que 200’000 francs en liquide.

La police a tout d’abord arrêté mardi trois personnes soupçonnées de trafic de drogue, un Suisse de 39 ans, une Suissesse de 34 ans et un Espagnol qui ont été dénoncés à la justice. Mercredi, les enquêteurs ont appréhendé deux autres dealers présumés. Il s’agit de deux Suisses de 19 et 21 ans. La police a encore saisi 500 grammes de coke et 1000 francs supplémentaires.

