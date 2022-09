Norma Music se présentera à Label Suisse

Laurent Woker et Aline Bianchi du label Norma Music. DR

En 2022, les festivaliers de Label Suisse, qui a révélé un copieux menu pour sa 10e édition, pourront faire plus ample connaissance avec l’univers d’une dizaine de disquaires, de labels et de collectifs du territoire, lors du Grand Marché des Labels qui se tiendra sur l’Esplanade de Montbenon, à Lausanne, le samedi 17 septembre, de 17h à 21h30. Parmi ceux qui présenteront au public et aux diggers les artistes avec lesquels ils collaborent - à grand renfort de vinyles, platines, cassettes, voire de DJ sets - figure le label tessinois Norma Music, créé en 2022. Il est représenté par Aline Bianchi et Laurent Woker, fondateurs.

Que faut-il pour qu’un artiste séduise Norma Music?

Avoir une étincelle créative et une vision intéressante. Chez un artiste, nous apprécions également ressentir de la détermination, une bonne communication et de la patience.

Votre pépite du moment et pourquoi?

Nous travaillons actuellement sur les sorties de deux talents suisses. Il y a l’artiste pop-jazz bâloise Deb qui dévoilera son premier album en janvier 2023. Et Tancia, artiste néosoul genevoise, qui a un EP de prévu pour le printemps 2023.

Comment voyez-vous l’avenir de l’industrie musicale?

Nous pensons que le secteur de la musique va suivre les tendances observées dans d’autres secteurs, surtout dans le digital, où le traitement des données zéro party (ndlr: les données personnelles que les individus connectés choisissent d'échanger) sera utilisé pour personnaliser encore plus l’expérience des fans et aider les artistes à se connecter encore mieux avec leur public. Nous ne serions pas surpris de voir naître de nouveaux modes de consommation de la musique qui renforcent le lien entre les fans et les artistes. La prochaine décennie sera marquée par des compagnies qui tenteront de nettoyer les métadonnées fragmentées un peu partout dans le monde et d’optimiser les procédures de collecte des redevances.

À l’ère du streaming, quelle est la raison d’être d’un label?