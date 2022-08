Suisse romande: Un label pour sauver le volontariat chez les pompiers

Suisse romande : Un label destiné aux employeurs pour sauver le volontariat chez les pompiers

Le label «Employeur partenaire» sera décerné aux entreprises qui signent une charte formalisant les droits et devoirs respectifs des pompiers volontaires et de leurs employeurs.

En Suisse, 98% des pompiers sont volontaires et s’engagent pour la population sur leur temps libre, mais aussi sur leurs heures de travail. Pour diverses raisons ayant trait tant à la sphère privée qu’à la vie professionnelle, les effectifs dans les casernes sont à la baisse depuis deux décennies. Les instances cantonales ont décidé de réagir en sensibilisant les entreprises à la problématique via la création d’un label «employeur partenaire».

Un engagement réciproque

«Ce label sera décerné aux entreprises qui auront signé la «charte employeur». Conçu en collaboration avec des représentants des employeurs, ce document définit les droits et devoirs respectifs des parties prenantes. En le signant, l’employeur s’engage à libérer le sapeur-pompier de ses obligations professionnelles en cas d’urgence ou d’exercice. Pour sa part, l’employé s’engage à informer son employeur de sa fonction bénévole au moment de l’embauche ou avant le début de la formation, et à adapter son calendrier d’exercices et de gardes à ses impératifs professionnels», détaille 118/info dans un communiqué.