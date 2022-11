Conflit : Un labo ADN mobile aide les Ukrainiens à retrouver leurs morts

«Je recherche mon père, Anatoly Matyshko. Selon ses voisins, il a été tué le 10 mars par un éclat d’obus et enterré dans son jardin. Il a été exhumé et emmené à la morgue de Kharkiv, mais un autre corps a été retrouvé dans le même jardin», a déclaré Inna Kupriyanova, ouvrière de 46 ans. «Je viens donc donner mon ADN pour être sûre qu’on identifie bien mon père et pour pouvoir l’enterrer comme il faut.»