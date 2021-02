Inde : Un lac himalayen pourrait provoquer une crue subite

Dans le nord de l’Inde, un lac himalayen récemment formé est menacé de crue subite. Cela, moins d’une semaine après la catastrophe de Tapovan qui a fait 36 morts et 168 disparus.

Trente-six personnes sont mortes et 168 sont toujours portées disparues depuis qu’un mur d’eau s’est abattu violemment dimanche, sur la vallée de Rishiganga dans l’État de l’Uttarakhand, détruisant tout sur son passage.

Le phénomène a été d’abord attribué à la rupture d’un glacier himalayen, mais d’autres hypothèses sont envisagées, dont la formation d’un lac glaciaire due à la fonte d’un glacier et dont les rives auraient cédé. La fonte rapide des glaciers observée dans la région en raison du réchauffement climatique est de plus en plus préoccupante.