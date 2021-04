Turquie : Un lac unique au monde menacé par sa popularité

Précieux pour la Nasa pour ses conditions de roches proches de celle repérées sur Mars, le lac de Salda est menacé par les touristes attirés par ses eaux turquoises et son sable blanc.

La rive du lac de Salda, dans le sud-ouest de la Turquie, dans la province de Burdur. La NASA pense que le lac pourrait offrir des indices sur un cratère de Mars, mais les militants écologistes craignent que le lac avec son sable blanc éclatant et ses eaux turquoise étincelantes, soit mis en danger par le tourisme.

Avec ses eaux turquoises et son sable blanc, le lac de Salda, dans le sud-ouest de la Turquie, recèle des secrets qui pourraient aider à résoudre les mystères de Mars. Mais sa popularité croissante menace aujourd’hui son existence.

Tirant parti de cette exposition, le président Recep Tayyip Erdogan a choisi d’intégrer ce lac d’une superficie de 45 km2 dans un vaste programme visant à créer plus d’espaces verts accueillant du public. Mais face à cet engouement, les activistes locaux redoutent que le double intérêt de la Nasa et de Recep Tayyip Erdogan ouvre les vannes du tourisme de masse et signe l’arrêt de mort du lac en détruisant son écosystème.