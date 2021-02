Les ballons ont décollé de Münchenwiler (BE) samedi après-midi.

La chasse aux ballons rouges est lancée et elle vaut la peine. Chacune des 10’000 baudruches embarque des bons d’une valeur totale de 200’000 francs suisses. Partis samedi après-midi de Münchenwiler (BE), elles devaient survoler l’agglomération bernoise pour le plus grand plaisir des habitants de cette dernière. Cette action marque les 200 ans de la banque régionale EEK.