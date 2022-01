Valais : Un lanceur d’alerte de Finhaut blanchi par la Cour cantonale

Un ingénieur avait dénoncé les difficultés financières du parc d’attractions Verticalp. Condamné pour calomnie en première instance, le citoyen a été acquitté par le Tribunal cantonal.

En 2016, la commune de Finhaut (VS) avait repris le parc d’attractions Verticalp, un mélange de funiculaire et de train panoramique qui mènent jusqu’au barrage d’Émosson. La société souffrait alors de difficultés financières chroniques et la Commune lui avait accordé un prêt de 1,5 million, rappelle «Le Matin Dimanche». La décision avait alors été prise par les anciens président et vice-président de la commune tandis que ces derniers occupaient les mêmes positions au sein de la société. Soucieux que les deux élus ne cherchent à dissimuler la hauteur de l’engagement municipal à l’égard du parc, le citoyen les avait dénoncés au Ministère public. Faute notamment de «seuil suffisant» en matière de gestion déloyale, l’affaire avait été classée.