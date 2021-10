Coronavirus en Chine : Un lanceur d’alerte réapparaît après 600 jours de silence

En février 2020, un «journaliste citoyen» avait disparu alors qu’il tentait de dénoncer la situation catastrophique à Wuhan. Le Chinois est réapparu le 30 septembre sur les réseaux sociaux.

Il n’avait plus donné signe de vie depuis le 6 février 2020 . Chen Qiushi, un ancien avocat des droits de l’homme se présentant comme un «journaliste citoyen» avait pris tous les risques au début de l’année dernière. Équipé d’une caméra, le Chinois de 34 ans était monté dans le dernier train en direction de Wuhan à la fin janvier 2020 afin de dénoncer la manière dont les autorités géraient la crise sanitaire. Il avait notamment filmé des cadavres entassés dans des hôpitaux et des gens enfermés chez eux.

Le 2 février, Chen Qiushi publiait sur YouTube une vidéo dans laquelle il expliquait être dans le collimateur des autorités et craindre pour sa sécurité. Quatre jours plus tard, l’ex-avocat avait disparu sans laisser d’adresse, et les autorités avaient assuré à sa mère qu’il avait été placé «en quarantaine». À la surprise générale, Chen Qiushi est réapparu le 30 septembre dernier sur Twitter, rapporte le «Wall Street Journal». Le trentenaire a annoncé à cette occasion qu’il organisait un combat de charité le 31 décembre.

Le jeune homme est également apparu dans un direct de 30 minutes sur YouTube, en compagnie de Xu Xiaodong, spécialiste des arts martiaux. Dans cette vidéo, Chen Qiushi est resté mystérieux quant à ses 600 jours passés loin des réseaux sociaux. «Au cours de la dernière année et huit mois, j’ai vécu beaucoup de choses. Certaines peuvent être racontées, d’autres non. Je pense que vous comprenez», s’est-il contenté de déclarer. En mars dernier, Xu Xiaodong avait publié une vidéo expliquant que son ami Chen Qiushi se trouvait chez ses parents mais que les autorités le maintenaient sous haute surveillance.

Également lanceur d’alerte, Fang Bin aurait été arrêté par la police le 9 février 2020 à Wuhan et n’a plus été vu depuis. L’ancien homme d’affaires devenu activiste s’était fait connaître en publiant des images montrant huit cadavres de victimes du Covid-19 entassés dans un hôpital de Wuhan, en attente d’être emmenés au crématoire. Après la diffusion de cette vidéo, l’homme avait été arrêté, puis relâché avec un avertissement. Quelques jours plus tard, les pompiers s’étaient introduits de force chez lui pour permettre à la police de l’interpeller. Depuis, Fang Bin n’a plus jamais donné de nouvelles.