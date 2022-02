Guyane : Un lanceur Soyouz décolle avec 34 satellites

Jeudi, une trentaine de satellites ont été envoyés dans l’espace depuis le Centre Spatial Guyanais, afin d’augmenter la connectivité internet.

Meilleure connectivité

Ces satellites sont fabriqués en Floride, dans un système proche d’une chaîne d’assemblage, d’où peuvent sortir deux satellites chaque jour. Ils doivent offrir une meilleure connectivité internet en particulier dans des zones isolées de la planète. Ces connexions seront aussi utiles aux liaisons aériennes et maritimes. «OneWeb cherche à apporter la connectivité dans les endroits les plus difficiles d’accès, là où la fibre ne peut pas être installée, et ainsi réduire la fracture numérique», détaille le communiqué d’Arianespace.