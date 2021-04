Gabriel Rojas se souviendra longtemps de son premier but en professionnel. Le latéral argentin de San Lorenzo, âgé de 23 ans, a découvert la sensation de buteur face à Platense, dans la nuit de vendredi à samedi.

Mieux, son équipe l’a emporté (4-2). Cerise sur le gâteau, c’est lui qui a signé la réalisation du 3-2. Et quel «golazo»! À la réception d’un centre à l’entrée de la surface, Rojas a d’abord contrôlé le ballon de la poitrine, avant de le reprendre en retourné acrobatique. Le gardien adverse, impuissant, n’a pu que constater les dégâts.

Gabriel Rojas a inscrit son tout premier but chez les pros.

Après la rencontre, la star du jour est revenue en toute honnêteté sur cette action: «Cela restera toujours dans mes souvenirs. Je voulais contrôler la balle pour me la placer de profil et essayer de la reprendre de volée. Mais le contrôle était trop élevé pour moi et j’en ai tiré profit. Je n’ai jamais voulu la mettre ainsi, mais ça s’est transformé en un superbe but.»