Hockey sur glace – Un Lausanne de caractère renverse Ambri

Lausanne espérait véritablement lancer sa saison mardi soir avec la réception d’Ambri à la Vaudoise aréna. La formation de John Fust a démontré qu’il ne s’agissait pas d’un discours de façade. Face à des Léventins ultra-réalistes, les Lions ont montré une sacrée force de caractère pour aller cueillir un important succès (3-2) en vue des séries éliminatoires. Joël Genazzi, auteur d’un doublé, et ses coéquipiers n’étaient-ils pas menés de deux longueurs à la 39e minute?

Après une pause forcée de 26 jours en raison des Jeux olympiques de Pékin, Vaudois et Tessinois ont rendu une copie de bonne facture, notamment marquée par une première période d’une intensité remarquable. Séduisants dans le jeu et globalement maîtres du rythme de la rencontre, les Lausannois ont, une nouvelle fois, cruellement manqué d’efficacité devant le but de Conz (remplacé par Ciaccio à la 50e).