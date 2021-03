Lausanne : Un Lausannois sur cinq a déjà voté

À 5 jours de la clôture des bureaux de vote, le registre civique annonce un taux de participation pour les élections communales et les votations fédérales de 22,5%.

C’est moins qu’en 2016, mais dans la lignée des élections précédentes. Mardi, soit 5 jours avant la clôture des bureaux de vote, Lausanne a réalisé un pointage du taux de participation de ses citoyens et avance le chiffre de 22,5%. Ce fléchissement s’explique, d’abord, parce qu’en 2016 la votation fédérale de début mars avait mobilisé un nombre particulièrement élevé de votants (plus de de 63%, pour un taux situé entre 43% et 47% lors des autres votations fédérales l’année). De plus, les vacances scolaires vaudoises avaient eu lieu la semaine précédant les élections, contre une semaine avant en 2011 et en 2021.