États-Unis

Un membre du KKK fonce en auto sur des manifestants

Un homme présenté comme un leader du groupe suprémaciste blanc Ku Klux Klan a été arrêté pour avoir lancé son véhicule sur des manifestants antiracistes en Virginie.

Harris Rogers est un leader reconnu du Ku Klux Klan et un propagandiste de l’idéologie confédérée, selon la justice de Virginie.

«Harry H. Rogers, 36 ans, est accusé d’agression et de coups et blessures, de tentative de blessure malveillante et de vandalisme criminel. Des accusations supplémentaires font l’objet d’une enquête», a tweeté Shannon Taylor, la procureure du comté de Henrico, en Virginie.