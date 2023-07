Résultats surprenants: Un léger surpoids serait plus sain qu’un poids normal

Près de 42% des adultes suisses sont en surpoids, dont 11% obèses, selon l’Office fédéral de la santé publique. Et, c’est bien connu, un excès de gras favorise les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou certaines formes de cancer. Mais une étude américaine approfondie, qui vient d’être publiée, bouscule quelque peu ces acquis. En effet, selon des chercheurs de l’Université de Rutgers, dans le New Jersey, quelques kilos en trop ne font pas de mal, bien au contraire.

Selon les scientifiques, qui ont passé au crible les données médicales de 550’000 Américains entre 1999 et 2018, ainsi qu’une base de données sur les décès survenus aux États-Unis en 2019, une personne en léger surpoids profiterait ainsi d’une santé plus robuste, souligne le magazine scientifique Plos One .

Risques marqués avec un IMC supérieur à 30

Les adultes ayant un indice de masse corporelle (IMC) compris entre 25 et 27,4, ce qui correspond à un léger surpoids, ont en effet un risque de décès inférieur de 5% à celui des personnes ayant un poids idéal, soit un IMC compris entre 22,5 et 24,9. Mieux: si vous avez un IMC entre 27,5 et 29,9 (vous êtes donc en surpoids modéré), le risque de mortalité est inférieur de 7%. En revanche le risque de décès est bel et bien plus élevé (de 20 à 108%) chez les personnes en situation d’obésité, soit avec un IMC supérieur à 30. Idem pour ceux qui sont trop maigres.