Kenya : Un léopard entre dans une maison et crée la panique

L’animal a ensuite été récupéré par des rangers.

Dans une vidéo partagée en ligne par le média local Daily Nation, on voit des écogardes transporter le léopard tranquillisé – la tête recouverte d’un tissu – et le charger dans une voiture, tandis qu’une foule excitée tente de le filmer avec son téléphone.

Incidents qui peuvent tourner au drame

Mais il arrive que ces incidents tournent au drame. En décembre 2019, un lion avait déchiqueté un homme à mort juste à l’extérieur du parc entouré de clôtures électriques. Et en mars 2016, un autre félin avait été abattu après avoir attaqué et blessé un riverain. Les grands félins subissent une pression croissante tandis que la capitale Nairobi connaît une des croissances les plus rapides d’Afrique. Les défenseurs de la nature affirment que les lions vivaient dans la région auparavant et que ce sont plutôt les humains qui se sont installés sur leurs terres.