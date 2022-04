Iran : Un léopard sème la panique dans une ville

Le félin a attaqué un policier avant d’être capturé, ont rapporté les médias locaux.

Un léopard a attaqué dimanche matin un policier et semé la panique chez les habitants d’une ville du nord de l’Iran avant d’être capturé, ont rapporté les médias locaux. L’animal «a attaqué et blessé un policier avant de s’enfuir vers un jardin» dans la localité de Ghaemshahr, a indiqué à l’agence officielle Irna le porte-parole de la protection de l’environnement de la province de Mazandaran, Kamyar Valipour. «L’état de santé du policier n’inspire pas d’inquiétude», a-t-il ajouté.

Le léopard a été capturé et transporté vers la zone protégée de Semeskandeh, dans la même région, précise Irna. Selon M. Valipour, le département chargé de l’environnement de la province enquête pour savoir si l’animal est entré dans la ville depuis des zones boisées ou s’il vivait illégalement chez des habitants.

D’autres animaux sauvages

Selon Hamchahri, quotidien de la mairie, de nombreux animaux sauvages, notamment des loups et des renards, ont été observés ces dernières semaines dans des zones urbaines en Iran. Le journal fait notamment état de la présence d’un ours dans la ville de Marvdasht (sud) et d’une attaque de loup sur deux femmes âgées à Khalkhal (nord-ouest).