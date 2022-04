Canton de Soleure : Un lérot observé pour la première fois depuis plus de 100 ans

Pro Natura a annoncé ce mercredi qu’un lérot avait été découvert dans la commune de Büsserach (SO). Cette observation est la première depuis 1909.

Le lérot observé dans le canton de Soleure. Erich Linz

Élu animal de l’année 2022, un lérot a été récemment observé dans la commune soleuroise de Büsserach, située proche de la frontière jurassienne. C’est «une première observation depuis 1909», annonce ce mercredi l’organisation suisse de protection de la nature, Pro Natura. «Nous avons longtemps espéré des preuves de sa présence», déclare Thomas Briner, directeur du Musée de la nature de Soleure.

Il y a deux ans, ce dernier a lancé un «projet de science participative «Fantômes des haies & maître grimpeur» pour en savoir plus sur la survie de la famille des Gliridés – le loir, le lérot et le muscardin – grâce à des indices fournis par leur population». Et si plus de 2000 annonces ont été transmises sur la présence de loirs et de muscardins, «le lérot était aux abonnés absents», explique Pro Natura dans un communiqué de presse.

Face à ce constat, Thomas briner et son équipe ont aménagé des tunnels à traces et installé des caméras automatiques pour la faune sauvage. L’objectif était «d’attester de la présence du lérot dans les régions du Jura, de Soleure et de Berne». «Nous avons pisté toutes les espèces animales qui vivent dans nos forêts, mais pas un seul lérot n’a été découvert», se rappelle le directeur du Musée de la nature de Soleure.

«Protéger le Zorro des forêts»

Mais à force de patience, «la nouvelle espérée est enfin arrivée»: Erich Linz, établi à Büsserach (SO) a envoyé des photos d’un lérot qu’il avait découvert dans un nichoir à oiseaux dans son verger à hautes tiges.

Rappelant que les données sur l’avenir du lérot en Suisse sont éparses, Pro Natura invite «les familles, les écoles et les particuliers à participer à l’action nationale «Sur les traces du lérot» qu’elle a mise sur pied. À partir d’avril, lorsque les lérots sortent de leur hibernation, la période s’avère opportune pour construire des tunnels à traces, explique l’association. «Plus le nombre d’observations du lérot est important, plus il est possible de protéger le Zorro des forêts et son habitat», conclut Pro Natura.

Espèce «presque menacée» Urs Tester, expert en petits mammifères chez Pro Natura explique que le lérot n’a plus été observé depuis des dizaines d’années dans de nombreuses régions de Suisse. Il «est donc considéré comme «presque menacé»». «La sensationnelle découverte dans le canton de Soleure ainsi qu’une observation supplémentaire à Nidau au bord du lac de Bienne le montrent: lorsque les conditions adéquates sont conservées ou recréées, le lérot y trouve son compte», poursuit-il. Cela signifie qu’il faut «préserver davantage les tas de feuilles mortes et de bois ainsi que les vieux arbres dans les jardins, dans les zones cultivées et dans la forêt, et créer ainsi plus d’espaces de nature sauvage et des cachettes pour ce petit rongeur masqué», conclut-il.