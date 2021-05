Football - Un Lewandowski record illumine la dernière journée de Bundesliga

Le record de l'international polonais est d'autant plus extraordinaire qu'il a manqué plusieurs matches pour blessure et n'a participé qu'à 29 matches de championnat, alors que Gerd Müller avait joué l'intégralité des 34 matches de la saison 1971-1972.

Les Bavarois, faciles vainqueurs d'Augsbourg 5-2 (un match auquel n’a pas participé Ruben Vargas, suspendu), déjà sacrés depuis deux semaines, le suspense de cette 34e et dernière journée concernait la dernière place qualificative pour l'Europe et les relégations.

En décrochant une surprenante 7e place, le deuxième club de Berlin, l'Union, s'est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Une belle récompense pour l’équipe et son entraîneur lucernois, Urs Fischer.

Plus bas au classement, deux clubs mythiques de Bundesliga descendent en deuxième division. C’était déjà acté pour Schalke 04, battu 0-1 par Cologne – qui jouera les barrages contre le troisième de deuxième division pour sauver sa peau. En revanche, le Werder Brême pouvait encore s’en sortir mais il a été battu (2-4) par le Borussia Mönchengladbach de Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria (tous trois titulaires et qui ont disputé l’intégralité du match) et Breel Embolo (entré à la 74e).