Lake House: centre névralgique du Montreux Jazz

Il y en aura des choses à faire, à voir et à écouter dans ce nouveau lieu du Montreux Jazz Festival. Située dans le Petit Palais, en face du Palace, la Lake House entend faire se rencontrer la musique et le public via «un autre médium que celui d’un concert». L’espace sera divisé en trois étages et toutes les activités seront gratuites.

Au niveau de la rue, on trouvera La Coupole. «L’idée est de proposer dans ce bar un menu de boissons et un de sons composé d’interviews d’artistes ou d’émissions radio. On boira un verre en écoutant dans un casque David Bowie en 1986 raconter qu’il a déposé ses papiers en Suisse», explique Stéphanie-Aloysia Moretti, curatrice de la Lake House. De 23h à 5h, des DJ de jazz, hip-hop, groove ou funk prendront possession du lieu. L’étage intermédiaire sera divisé en plusieurs zones. On y trouvera une bibliothèque de 1000 livres autour de la musique provenant de l’EJMA, à Lausanne, et de la Cité de la musique, à Paris, et dans la même veine une sonothèque forte de 300 vinyles de live enregistrés à Montreux. Un cinéma de 30 à 40 places sera également installé. «On aura le choix de visionner une bonne centaine de concerts et aussi des films touchant à la musique avec un son surround et un écran immersif», détaille celle qui travaille pour le festival depuis 1989. Une galerie consacrée aux NFT et une salle de jeux compléteront ce niveau. Sur les quais, le Memphis accueillera des workshops puis des concerts d’artistes émergents jusqu’à 23h pour ensuite abriter, jusqu’à tard dans la nuit, les mythiques jams qui font partie de l’ADN du festival.