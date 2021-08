perte de goût - Un livre de cuisine pour les personnes atteintes de Covid long

Vous buvez une gorgée de café et ne sentez absolument rien. Ou alors, un goût étrange qui rappelle… les égouts! Le Covid-19 affecte le goût et l’odorat. Et cela peut durer des semaines, voire des mois.

Glace piment-gingembre et risotto

Un duo de foodistas a élaboré un livre de recettes, «Taste & Flavour», conçu spécialement pour que les personnes concernées ne perdent pas l’envie de cuisiner et, surtout, de manger.

Conséquence à long terme de la perte de goût: Ces recettes aident le palais restreint sur les sauts. Odysea

Ryan Riley et Kimberley Duke ont testé plus de 300 recettes qui comprennent des ingrédients utiles pour traiter les troubles du goût. On trouve, par exemple, une glace gingembre-piment, un risotto crémeux ou des gâteaux aux amandes (celles-ci ont l’avantage d’avoir une saveur dominante).

Stimuler les papilles

Afin de stimuler les papilles gustatives, Riley et Kimberley ont aussi pris en compte la texture et les spécificités des aliments. Ainsi, le wasabi active l’odorat en atteignant les sinus. En plus du sucré, de l’acide, du salé et de l’amertume, l’accent est mis sur la cinquième saveur: l’umami. On le retrouve dans le risotto, les ragoûts, les ramens, les champignons, le parmesan et la sauce soja. Il agit comme un exhausteur de goût et intensifie donc les saveurs.