cuisine: Un livre de recettes pour chiens

«Gourmands, nos amis à 4 pattes le sont certainement. Alors pourquoi ne pas leur cuisiner de bons petits plats et leur offrir des repas complets, équilibrés, faciles et rapides à réaliser avec des ingrédients du quotidien?» s’est demandé Valéry Drouet, ancien cuisinier devenu styliste culinaire et auteur de ce recueil de recettes, paru aux Éditions de La Martinière. «Rien de plus agréable pour nos petites ou grosses bêtes à poils que de leur préparer une bonne gamelle ou des délicieuses friandises pour les récompenser.»