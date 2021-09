États-Unis : Un livre décrit les colères «terrifiantes» de Donald Trump

Une porte-parole de Donald Trump décrit, dans un livre, les coups de sang de l’ex-président, qui ne se calmait qu’en écoutant ses morceaux de musique préférés.

Stephanie Grisham décrit un Donald Trump caractériel, menteur, dissimulateur et sexiste.

Dans un ouvrage intitulé «I’ll Take Your Questions Now» («Je vais maintenant prendre vos questions», en français), l’ancienne porte-parole de la présidence américaine Stephanie Grisham – qui ne s’est jamais pliée à l’exercice quotidien de la conférence de presse avec les journalistes couvrant la Maison Blanche – décrit un Donald Trump caractériel, menteur, dissimulateur et sexiste.