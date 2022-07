Vaud: Un livre du CHUV provoque l’onde de choc chez les laborantins  

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) tenait à remercier ses collaborateurs qui ont été en première ligne durant la crise sanitaire. Un livre leur rend hommage pour leur «sens du service aux personnes en souffrance», indique le directeur Philippe Eckert. Intitulé «Ondes de choc», cet ouvrage illustré par 129 photos et des «mots choisis pour mettre en lumière et dire merci», a été offert à chacun des 12’000 collaborateurs du CHUV. Mais le résultat escompté est loin d’être atteint. Depuis que la distribution du livre a commencé, protestations et indignations fusent. Notamment du côté des techniciens en analyses biomédicales.