Il a fait bien plus que leur amener à manger. Un livreur de pizzas travaillant pour Domino’s Pizza à Winterthour (ZH) a pris contact, et ce à titre privé, avec plusieurs clients. Certains d’entre eux étaient mineurs. Un ado de 17 ans affirme ainsi avoir été bombardé de SMS et de messages sur Instagram, en décembre dernier, après s’être fait livrer une pizza à la maison. «Il devenait de plus en plus insistant. Il me demandait régulièrement si je voulais aller manger quelque chose avec lui.»