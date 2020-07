États-Unis

Un livreur refuse d’aider un homme âgé

Le senior était tombé devant sa maison et a demandé inutilement de l’aide au chauffeur. La famille du vieil homme est indignée.

Maria Kouches, la fille du vieil homme , avait installé une caméra de surveillance. Elle a enregistré toute la scène. On peut y entendre son père dire: « Bonjour, aidez-moi s’il vous plaît. Donnez-moi un coup de main. J’ai besoin de me lever .» On peut ensuite ouïr de loin le chauffeur lui répondre : « Je ne peux pas le faire, chef !»

Masque obligatoire

Interrogée à ce sujet, la société de transports a expliqué que la sécurité des membres de son équipe et des clients était une priorité absolue. « Nous examinons les circonstances de cet incident et prendron s les mesures appropriées » , avant de préciser à la chaîne ABC13 que FedEx « a mis en œuvre un certain nombre de mesures de protection pour aider à maintenir un lieu de travail propre et sûr, comme le dépistage des symptômes et l ’ obligation pour les membres de l ’ équipe de porter un masque facial lorsqu ’ ils travaillent dans des situations où la distance sociale est difficile à maintenir » .