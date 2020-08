Protection contre la chaleur

Un logement frais sans clim

Les chaleurs estivales donnent du fil à retordre à beaucoup d’entre nous. Voici comment obtenir des températures intérieures agréables dans la maison sans augmenter la consommation d'électricité.

La température moyenne en Suisse augmente et les vagues de chaleur sont à la fois plus longues et plus intenses. Selon l'endroit, il peut y avoir jusqu'à 100 jours estivaux avec des températures dépassant les 25°C en Suisse. Dans les villes et les agglomérations, les températures sont plus élevées car il y a moins de végétation et plus de béton qu'à la campagne. Le corps humain réagit très sensiblement aux changements et la plupart des gens ne peuvent s'endormir calmement que dans des conditions environnantes ordinaires. Si les températures extérieures sont plus élevées que d'habitude, le corps ne peut pas s’abaisser de 0.5 à 1°C comme il le fait habituellement la nuit. Cela peut entraîner des problèmes d'endormissement ou de sommeil. Lorsqu’on travaille à la maison, la chaleur en plus d’être désagréable, peut entraîner de la fatigue, des étourdissements, des maux de tête ou même des problèmes cardiovasculaires. Lorsqu’il fait très chaud, certains travailleurs ont de la difficulté à se concentrer et cela peut conduire à faire davantage d'erreurs. La façon dont nous sommes affectés par la chaleur dépend, entre autres, de l'humidité de l'air. Sous nos latitudes, la plupart des gens tolèrent mieux la chaleur sèche que la chaleur humide.