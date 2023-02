Intelligence artificielle : Un logiciel fait lire «Mein Kampf» à Emma Watson

Des utilisateurs du forum anonyme 4Chan ont partagé des messages générés par le logiciel et imitant la voix de célébrités, comme l’actrice britannique Emma Watson ou l’animateur américain de podcasts Joe Rogan, pour leur faire prononcer des textes à caractère raciste, sexiste et homophobe. Dans l’un de ces extraits, une «fausse» Emma Watson lit un passage de Mein Kampf. Dans un autre clip, un clone vocal du commentateur ultra-conservateur Ben Shapiro menace de violer l’élue new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez. Les voix des réalisateurs Quentin Tarantino et George Lucas ont également été détournées.