il y a 48min

ROADSTER BMW Z8

Un look rétro avec beaucoup de style et autant de puissance

Longtemps considérée comme la voiture classique du futur, la BMW Z8 a gagné en maturité et est désormais devenue une youngtimer. Depuis des années, ses prix se maintiennent à un niveau élevé. Ceux qui ont la chance d’en conduire une comprennent parfaitement pourquoi.

de Fee Anabelle Riebeling

1 / 14 Exit les prétentieux! La BMW Z8 émet étonnamment peu de bruit. Elle traverse le paysage sans même réveiller les habitants des quartiers résidentiels. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com C’est le roadster parfait pour un déplacement à deux avec quelques bagages à l’arrière. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Avec une vitesse maximale de 250 km/h, la Z8 passe de 0 à 100 km/h en à peu près cinq secondes. Elle compte parmi les voitures de sport de l’année 2000. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

En bref La BMW Z8 a été dévoilée en 1997, sous la forme du concept Z07.

À l’époque, les critiques ont souligné son manque de style.

Le véhicule a, en revanche, été tellement bien accueilli par le grand public que BMW a décidé de le fabriquer en série.

Aujourd’hui, elle est une youngtimer très appréciée, même si elle n’est pas donnée.

La BMW Z8 a fait sa première apparition en public en octobre 1997 au salon de Tokyo, sous la forme du concept Z07. Si certains critiques déploraient son manque de style, la Z07 a en revanche été un tel succès auprès du grand public, que BMW a décidé de transformer son concept aux formes rétro en véhicule de série.

Près de deux ans après la présentation de la Z07, la Z8 faisait son apparition à l’IAA de Francfort. Et elle avait à peine changé. Le verrouillage central avait cédé sa place aux montages de roues ordinaires, la «bosse» derrière l’appuie-tête, qui se prolongeait jusqu’à l’arrière, avait disparu. En revanche, on n’avait pas touché à l’instrumentation de la console centrale, ni au volant à ressorts et encore moins au puissant moteur V8.

Un design rétro plus

La BMW Z8 ne ressemblait en rien aux modèles qui l’avaient précédée ou à ceux qui étaient alors d’actualité, tels que la Ferrari 360 ou la Lamborghini Murcielago. Certes, elle présentait des détails d’une extrême modernité, mais sa ligne de base était clairement rétro. Alors que les minces feux arrière en technologie néon ont été bien accueillis, les phares étaient, quant à eux, moins convaincants.

Mais la Z8 a su convaincre les acheteurs et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la liste d’attente ne s’allonge, les premières Z8 de série n’ayant été livrées qu’en été 2000. En définitive, la Z8 a été construite à 5706 exemplaires jusqu’en 2006.

Une construction en phase avec son temps

La carrosserie était en tôles d’aluminium, fixées à la main à une structure, elle aussi en aluminium. Celle-ci cachait une technologie BMW haut de gamme, mais éprouvée. Le moteur V8 d’une cylindrée de 4941 cm³ développait, à l’instar de la M5, 400 ch pour 6600 tr/min. Le changement de vitesse se faisait à l’aide d’une boîte à six rapports, la transmission automatique n’étant alors disponible que chez Alpina. Le châssis était constitué de suspensions à roues indépendantes à l’avant et à l’arrière. Les larges pneus (245/45 R 18 et 275/40 R 18) étaient montés sur des jantes en aluminium de 18 pouces de huit et neuf pouces de large.

Pour 197’000 francs, on avait une Z8 avec un équipement de série comprenant notamment le régulateur de vitesse, le GPS, le lecteur CD, la radio, la connexion téléphone, les sièges chauffants, les sièges et vitres électriques, le toit à ouverture/fermeture électrique et les phares xénon.

Une vraie GT de gentleman

De manière étonnante, la BMW Z8 assure une aisance de conduite qu’on ne pourrait rêver plus agréable pour une GT des temps modernes. Le roadster se comporte comme il se doit et on n’a même pas besoin de redouter une virée de bon matin par les quartiers résidentiels de peur de réveiller tout le voisinage. Ceux qui s’attendent à pétarader et à entendre des ratés d’allumage lors du passage des vitesses se sont trompé de modèle avec la Z8. À part le volant et la route, le conducteur n’a rien d’autre devant les yeux. L’instrumentation se trouve au niveau de la console centrale, ce qui ne facilite pas forcément la lecture, mais lui confère un côté esthétique non négligeable.

Le démarrage est assuré par un tour de clé et la pression d’un bouton. À l’époque, c’était à la fois moderne et vieillot, aujourd’hui, c’est (à nouveau) standard. Il faut cependant maintenir le bouton de la Z8 appuyé jusqu’à ce que le moteur tourne vraiment. Pour l’éteindre, un simple tour de clé suffit. La position assise est sportive et agréable à la fois, l’ergonomie est bonne. On a le levier de vitesse bien en main. Cependant, ceux qui s’attendent à un cliquetis métallique lors du changement de vitesse seront déçus. Celui-ci s’apparente plutôt à celui d’une berline qu’à celui d’une voiture de sport. Mais il permet de changer de vitesse rapidement et en toute sécurité.

Un compartiment à bagages pour le week-end